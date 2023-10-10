6 років за ґратами отримав харків’янин, який торгував бойовими гранатами
44-річний харків’янин зберігав удома цілий арсенал, повідомила Харківська обласна прокуратура.
На початку 2023 року раніше засуджений, у тому числі за умисне вбивство, чоловік придбав та незаконно зберігав за місцем свого проживання корпуси ручних осколкових гранат РГД-5, Ф-1, корпус шампольної гвинтівкової гранати F-1 та впали в них.
У травні він продав дві гранати знайомому за 6 тисяч гривень. Після продажу боєприпасів чоловік збирався виїхати на відпочинок у село, але не встиг – його викрили правоохоронці.
Під час обшуків у будинку чоловіка знайшли іншу частину бойових запасів — ще шість гранат.
На суді обвинувачений визнав свою провину.
Суд визнав винним 44-річного чоловіка у придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Йому призначили покарання у вигляді 6 років ув’язнення.
Обвинувальний вирок ухвалив Московським районним судом Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 18:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "44-річний харків’янин зберігав удома цілий арсенал, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".