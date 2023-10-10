6 лет за решеткой получил харьковчанин, торговавший боевыми гранатами

44-летний харьковчанин хранил дома целый арсенал, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В начале 2023 года ранее судимый, в том числе за умышленное убийство, мужчина приобрел и незаконно хранил по месту своего проживания корпуса ручных осколочных гранат РГД-5, Ф-1, корпус шампольной винтовочной гранаты F-1 и впали в них.

В мае он продал две гранаты знакомому за 6 тысяч гривен. После продажи боеприпасов мужчина собирался уехать на отдых в село, но не успел – его разоблачили правоохранители.

Во время обысков в доме мужчины нашли другую часть боевых припасов — еще шесть гранат.

На суде обвиняемый признал свою вину.

Суд признал виновным 44-летнего мужчину в приобретении, хранении и сбыте боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Обвинительный приговор вынес Московским районным судом Харькова.

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