Live
  • Вт 10.10.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.55
  • EUR 38.48
    • 🟢

6 лет за решеткой получил харьковчанин, торговавший боевыми гранатами

Происшествия 18:16   10.10.2023
Оксана Якушко
6 лет за решеткой получил харьковчанин, торговавший боевыми гранатами

44-летний харьковчанин хранил дома целый арсенал, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В начале 2023 года ранее судимый, в том числе за умышленное убийство, мужчина приобрел и незаконно хранил по месту своего проживания корпуса ручных осколочных гранат РГД-5, Ф-1, корпус шампольной винтовочной гранаты F-1 и впали в них.

В мае он продал две гранаты знакомому за 6 тысяч гривен. После продажи боеприпасов мужчина собирался уехать на отдых в село, но не успел – его разоблачили правоохранители.

Во время обысков в доме мужчины нашли другую часть боевых припасов — еще шесть гранат.

На суде обвиняемый признал свою вину.

Суд признал виновным 44-летнего мужчину в приобретении, хранении и сбыте боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Обвинительный приговор вынес Московским районным судом Харькова.

Читайте также: В Харькове мужчина насмерть подорвался на улице

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Подготовка к зиме в Харькове: Терехов сказал, о чем его предупреждают военные
Подготовка к зиме в Харькове: Терехов сказал, о чем его предупреждают военные
10.10.2023, 13:02
В Харькове прошел первый снег (видео)
В Харькове прошел первый снег (видео)
10.10.2023, 15:14
«Люди в шоке», — Терехов о состоянии пострадавших от удара по Харькову 6.10
«Люди в шоке», — Терехов о состоянии пострадавших от удара по Харькову 6.10
10.10.2023, 12:45
На полтора месяца перекроют улицу в Харькове на Салтовке
На полтора месяца перекроют улицу в Харькове на Салтовке
10.10.2023, 16:45
Удар по Грозе: 6 детей остались сиротами – Синегубов
Удар по Грозе: 6 детей остались сиротами – Синегубов
10.10.2023, 16:06
6 лет за решеткой получил харьковчанин, торговавший боевыми гранатами
6 лет за решеткой получил харьковчанин, торговавший боевыми гранатами
10.10.2023, 18:16

Новости по теме:

15:11
Изъяли целый арсенал: на Харьковщине отец с сыном незаконно продавали оружие
19:03
2 месяца охоты. Полиция Харькова поймала торговца оружием с арсеналом
13:37
Житель Дергачей хранил дома арсенал оружия (фото)
12:05
Арсеналу и жителям Балаклеи из-за пожара ничего не угрожало — армия
16:04
Под Харьковом обнаружили склад «оружейного барона» (фото)

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «6 лет за решеткой получил харьковчанин, торговавший боевыми гранатами»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 18:16;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "44-летний харьковчанин хранил дома целый арсенал, сообщила Харьковская областная прокуратура.".