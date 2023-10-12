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Не заморозки, так дощ і грози: погода в Харкові та області на 13 жовтня

Суспільство 19:50   12.10.2023
Олена Нагорна
Не заморозки, так дощ і грози: погода в Харкові та області на 13 жовтня Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 13 жовтня, у Харкові та області очікується переважно хмарна погода, місцями йтиме дощ. Водночас ночі стають теплішими.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові можливий невеликий дощ. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 9 до 11 градусів тепла, денна температура – ​​14 – 16 градусів.

По області вночі місцями пройде невеликий дощ, температура – 7 – 12 градусів зі знаком “плюс”. Вдень також прогнозується невеликий дощ, місцями із грозами, а термометри покажуть 12 – 17 градусів тепла.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області вночі місцями пориви до 15-20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 19:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 13 жовтня, у Харкові та області очікується переважно хмарна погода, місцями йтиме дощ. Водночас ночі стають теплішими.".