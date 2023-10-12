Не заморозки, так дощ і грози: погода в Харкові та області на 13 жовтня
Фото: Василь Голосний
У п’ятницю, 13 жовтня, у Харкові та області очікується переважно хмарна погода, місцями йтиме дощ. Водночас ночі стають теплішими.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові можливий невеликий дощ. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 9 до 11 градусів тепла, денна температура – 14 – 16 градусів.
По області вночі місцями пройде невеликий дощ, температура – 7 – 12 градусів зі знаком “плюс”. Вдень також прогнозується невеликий дощ, місцями із грозами, а термометри покажуть 12 – 17 градусів тепла.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області вночі місцями пориви до 15-20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 19:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 13 жовтня, у Харкові та області очікується переважно хмарна погода, місцями йтиме дощ. Водночас ночі стають теплішими.".