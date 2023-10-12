Не заморозки, так дождь и грозы: погода в Харькове и области на 13 октября
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 13 октября, в Харькове и области ожидается преимущественно облачная погода, местами будет идти дождь. В то же время, ночи становятся теплее.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове возможен небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут от 9 до 11 градусов тепла, дневная температура — 14 — 16 градусов.
По области ночью местами также пройдет небольшой дождь, температура — 7 — 12 градусов со знаком «плюс». Днем также прогнозируется небольшой дождь, местами с грозами, а термометры покажут 12 — 17 градусов тепла.
Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с, по области ночью местами порывы до 15 — 20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 19:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 13 октября, в Харькове и области ожидается преимущественно облачная погода, местами будет идти дождь. В то же время, ночи становятся теплее.".