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Осіння погода встановлюється в Харкові та області: прогноз на 17 жовтня

Суспільство 20:00   16.10.2023
Олена Нагорна
Осіння погода встановлюється в Харкові та області: прогноз на 17 жовтня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 17 жовтня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі прогнозується невеликий дощ, удень без істотних опадів, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть 3-5 градусів тепла, вдень – 6-8 градусів.

По області нічна температура становитиме 3-8 градусів тепла, вдень термометри покажуть 5-10 градусів.

Як повідомлялося, вночі 17 жовтня у Харкові та області очікуються пориви північно-західного вітру швидкістю 15-20 м/с. Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 20:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 17 жовтня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі прогнозується невеликий дощ, удень без істотних опадів, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.".