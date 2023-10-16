Осіння погода встановлюється в Харкові та області: прогноз на 17 жовтня
Фото: Василь Голосний
У вівторок, 17 жовтня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі прогнозується невеликий дощ, удень без істотних опадів, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть 3-5 градусів тепла, вдень – 6-8 градусів.
По області нічна температура становитиме 3-8 градусів тепла, вдень термометри покажуть 5-10 градусів.
Як повідомлялося, вночі 17 жовтня у Харкові та області очікуються пориви північно-західного вітру швидкістю 15-20 м/с. Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 20:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 17 жовтня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі прогнозується невеликий дощ, удень без істотних опадів, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.".