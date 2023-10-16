Осенняя погода устанавливается в Харькове и области: прогноз на 17 октября

Во вторник, 17 октября, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется небольшой дождь, днем без существенных осадков, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать 3-5 градусов тепла, днем — 6-8 градусов.

По области ночная температура составит 3-8 градусов тепла, днем термометры покажут 5-10 градусов.

Как сообщалось, ночью 17 октября по Харькову и области ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью 15-20 м/с. Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.