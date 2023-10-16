Осенняя погода устанавливается в Харькове и области: прогноз на 17 октября
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 17 октября, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется небольшой дождь, днем без существенных осадков, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать 3-5 градусов тепла, днем — 6-8 градусов.
По области ночная температура составит 3-8 градусов тепла, днем термометры покажут 5-10 градусов.
Как сообщалось, ночью 17 октября по Харькову и области ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью 15-20 м/с. Таким метеорологическим явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 16 октября, дождь, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 17 октября, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется небольшой дождь, днем без существенных осадков, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.".