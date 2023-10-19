Де на Харківщині ворог ходив в атаки і бив з авіації. Інформація Генштабу
На Харківщині протягом доби українські військові відбили понад десять атак росіян поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Також ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Подоли та Піщане.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка, Крохмальне, Піщане та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Одрадне, Колодязне та Тополі – на Слобожанському.
У Луганській області українські захисники відбили близько десяти атак супротивника в районі села Надія, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 20:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом доби українські військові відбили понад десять атак росіян поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".