Де на Харківщині ворог ходив в атаки і бив з авіації. Інформація Генштабу

На Харківщині протягом доби українські військові відбили понад десять атак росіян поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Також ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Подоли та Піщане.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка, Крохмальне, Піщане та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Одрадне, Колодязне та Тополі – на Слобожанському.

У Луганській області українські захисники відбили близько десяти атак супротивника в районі села Надія, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.