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Де на Харківщині ворог ходив в атаки і бив з авіації. Інформація Генштабу

Події 20:15   19.10.2023
Олена Нагорна
Де на Харківщині ворог ходив в атаки і бив з авіації. Інформація Генштабу

На Харківщині протягом доби українські військові відбили понад десять атак росіян поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Також ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Подоли та Піщане.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка, Крохмальне, Піщане та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Одрадне, Колодязне та Тополі – на Слобожанському.

У Луганській області українські захисники відбили близько десяти атак супротивника в районі села Надія, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 20:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом доби українські військові відбили понад десять атак росіян поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".