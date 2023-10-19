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Где на Харьковщине враг ходил в атаки и бил из авиации. Информация Генштаба

Происшествия 20:15   19.10.2023
Елена Нагорная
Где на Харьковщине враг ходил в атаки и бил из авиации. Информация Генштаба

В Харьковской области в течение суток украинские военные отбили более десяти атак россиян вблизи сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Также враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Петропавловка, Подолы и Песчаное.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Синьковка, Ивановка, Кисловка, Крахмальное, Песчаное и Берестовое на Купянском направлении, а также Отрадное, Колодезное и Тополи — на Слобожанском.

В Луганской области украинские защитники отбили около десяти атак противника в районе села Надия, расположенного вблизи админграницы с Харьковщиной.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 20:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в течение суток украинские военные отбили более десяти атак россиян вблизи сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".