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Харків’яни отримують SMS з пропозицією «обміняти інформацію про ЗСУ на $»

Суспільство 16:37   26.10.2023
Вікторія Яковенко
Харків’яни отримують SMS з пропозицією «обміняти інформацію про ЗСУ на $»

Харків’яни повідомляють про SMS-повідомлення з пропозицією «за гроші обміняти інформацію про ЗСУ».

Приклад такого SMS-повідомлення надіслали читачі до редакції МГ «Об’єктив».

В повідомленні, яке надіслали з абонента, підписаного як «Krayina», написано: «Обмінюємо інформацію про ЗСУ на $».

Про масову розсилку повідомляє й командир 97-го ОМБ 60-ї ОМБр (раніше – ССО «Азов – Харків») Анатолій Сидоренко.

«Масова SMS розсилка накрила абонентів в Україні. Ворог намагається підкупом видурити інформацію та провести ІПСО. Будьте обачливими і не ведіться на провокації», – написав Сидоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 16:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни повідомляють про SMS-повідомлення з пропозицією «за гроші обміняти інформацію про ЗСУ».".