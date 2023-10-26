Харків’яни отримують SMS з пропозицією «обміняти інформацію про ЗСУ на $»

Харків’яни повідомляють про SMS-повідомлення з пропозицією «за гроші обміняти інформацію про ЗСУ».

Приклад такого SMS-повідомлення надіслали читачі до редакції МГ «Об’єктив».

В повідомленні, яке надіслали з абонента, підписаного як «Krayina», написано: «Обмінюємо інформацію про ЗСУ на $».

Про масову розсилку повідомляє й командир 97-го ОМБ 60-ї ОМБр (раніше – ССО «Азов – Харків») Анатолій Сидоренко.

«Масова SMS розсилка накрила абонентів в Україні. Ворог намагається підкупом видурити інформацію та провести ІПСО. Будьте обачливими і не ведіться на провокації», – написав Сидоренко.