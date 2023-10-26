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Лінії «103», «101» та «112» тимчасово не працюють на Харківщині (оновлено)

Суспільство 14:59   26.10.2023
Вікторія Яковенко
Лінії «103», «101» та «112» тимчасово не працюють на Харківщині (оновлено)

У Харківській області наразі не працюють лінії «103», «101» та «112».

Обласний центр екстреної медичної допомоги приймає виклики через мобільних операторів. Про це повідомили у ХОВА. Зв’язатися зі «швидкою» можна за телефонами:

📞 +38 050-040-09-34,

📞 +38 050-040-05-21,

📞 +38 095-040-04-47,

📞 +38 067-540-13-52,

📞 +38 067-543-13-10,

📞 +38 093-288-23-58,

📞 +38 050-040-03-76,

📞 +38 063-950-93-33.

Для людей з вадами слуху та мови: +38 098-044-81-03.

Пізніше в ГУ ДСНС в Харківській області також повідомили, що через технічні несправності не працюють й лінії «101» та «112».

Резервні номери виклику служби ДСНС, за якими можна повідомити про пожежу або надзвичайну ситуацію:

📞 050-113-9001,

📞 050-113-9002.

Станом на 15:25 лінії «101» та «112» працюють у штатному режимі, зазначили рятувальники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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У Харкові не працює лінія “103”, швидку можна викликати за номером “112” – ОВА

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 14:59;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області наразі не працюють лінії «103», «101» та «112».".