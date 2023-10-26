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Линии «103», «101» и «112» временно не работают на Харьковщине (обновлено)

Общество 14:59   26.10.2023
Виктория Яковенко
Линии «103», «101» и «112» временно не работают на Харьковщине (обновлено)

В Харьковской области не работают линии «103», «101» и «112».

Сейчас областной центр экстренной медицинской помощи принимает вызовы через мобильных операторов. Об этом сообщили в ХОВА. Связаться со «скорой» можно по телефонам:

📞 +38 050-040-09-34,
📞 +38 050-040-05-21,
📞 +38 095-040-04-47,
📞 +38 067-540-13-52,
📞 +38 067-543-13-10,
📞 +38 093-288-23-58,
📞 +38 050-040-03-76,
📞 +38 063-950-93-33.

Для людей с нарушениями слуха и речи: +38 098-044-81-03.

Позже в ГУ ГСЧС в Харьковской области также сообщили, что из-за технических неисправностей не работают линии «101» и «112».

Резервные номера вызова службы ГСЧС, по которым можно сообщить о пожаре или чрезвычайной ситуации:

📞 050-113-9001,
📞 050-113-9002.

По состоянию на 15:25 линии «101» и «112» работают в штатном режиме, отметили спасатели.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 14:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области не работают линии «103», «101» и «112».".