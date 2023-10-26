Линии «103», «101» и «112» временно не работают на Харьковщине (обновлено)

В Харьковской области не работают линии «103», «101» и «112».

Сейчас областной центр экстренной медицинской помощи принимает вызовы через мобильных операторов. Об этом сообщили в ХОВА. Связаться со «скорой» можно по телефонам:

📞 +38 050-040-09-34,

📞 +38 050-040-05-21,

📞 +38 095-040-04-47,

📞 +38 067-540-13-52,

📞 +38 067-543-13-10,

📞 +38 093-288-23-58,

📞 +38 050-040-03-76,

📞 +38 063-950-93-33.

Для людей с нарушениями слуха и речи: +38 098-044-81-03.

Позже в ГУ ГСЧС в Харьковской области также сообщили, что из-за технических неисправностей не работают линии «101» и «112».

Резервные номера вызова службы ГСЧС, по которым можно сообщить о пожаре или чрезвычайной ситуации:

📞 050-113-9001,

📞 050-113-9002.

По состоянию на 15:25 линии «101» и «112» работают в штатном режиме, отметили спасатели.