Сломались «мигалки»: в Харькове копы помогли «скорой» спасти пациента (видео)
В Харькове 11 октября патрульные сопровождали карету скорой помощи с пациентом, потому что в автомобиле медиков отказали специальные звуковые и световые сигналы.
«Вчера к стационарному посту полиции подъехала карета «скорой» с мужчиной в тяжелом состоянии. Медики попросили патрульных сопроводить их в больницу, ведь каждая минута была важной. Патрульные Александр Смалий и Александр Любчич немедленно сели в служебный автомобиль, включили проблесковые маячки красного и синего цвета и быстро и безопасно сопровождали карету «скорой» в больницу», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 11 октября патрульные сопровождали карету скорой помощи с пациентом, потому что в автомобиле медиков отказали специальные звуковые и световые сигналы.".