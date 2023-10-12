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Сломались «мигалки»: в Харькове копы помогли «скорой» спасти пациента (видео)

Общество 15:54   12.10.2023
Виктория Яковенко
Сломались «мигалки»: в Харькове копы помогли «скорой» спасти пациента (видео)

В Харькове 11 октября патрульные сопровождали карету скорой помощи с пациентом, потому что в автомобиле медиков отказали специальные звуковые и световые сигналы.

«Вчера к стационарному посту полиции подъехала карета «скорой» с мужчиной в тяжелом состоянии. Медики попросили патрульных сопроводить их в больницу, ведь каждая минута была важной. Патрульные Александр Смалий и Александр Любчич немедленно сели в служебный автомобиль, включили проблесковые маячки красного и синего цвета и быстро и безопасно сопровождали карету «скорой» в больницу», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 15:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 11 октября патрульные сопровождали карету скорой помощи с пациентом, потому что в автомобиле медиков отказали специальные звуковые и световые сигналы.".