Сломались «мигалки»: в Харькове копы помогли «скорой» спасти пациента (видео)

В Харькове 11 октября патрульные сопровождали карету скорой помощи с пациентом, потому что в автомобиле медиков отказали специальные звуковые и световые сигналы.

«Вчера к стационарному посту полиции подъехала карета «скорой» с мужчиной в тяжелом состоянии. Медики попросили патрульных сопроводить их в больницу, ведь каждая минута была важной. Патрульные Александр Смалий и Александр Любчич немедленно сели в служебный автомобиль, включили проблесковые маячки красного и синего цвета и быстро и безопасно сопровождали карету «скорой» в больницу», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.