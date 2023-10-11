Харьковчанин угрожал жене в присутствии трех детей: девочку забрала «скорая»
39-летний мужчина 8 октября ссорился с женой и угрожал ей физической расправой в присутствии трех детей в возрасте 9, 10 и 14 лет. От увиденного старшей девочке стало плохо, и родители вызвали «скорую».
Медики передали информацию правоохранителям, которые в тот же день посетили семью, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На мужчину составили четыре админпротокола по ст.173-2 КУоАП, так как жертвами домашнего насилия стали его жена и трое детей.
11 октября правоохранители вновь наведались в квартиру совместно с представителями соцслужб, службы по делам детей, учреждения здравоохранения и управления образования. Комиссия увидела неухоженных и голодных детей, а также антисанитарию в помещении.
В отношении родителей составили еще три протокола по ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 20:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летний мужчина 8 октября ссорился с женой и угрожал ей физической расправой в присутствии трех детей в возрасте 9, 10 и 14 лет. От увиденного старшей девочке стало плохо, и родители вызвали «скорую».".