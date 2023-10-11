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Харків’янин погрожував дружині на очах у трьох дітей: дівчинку забрала швидка

Події 20:29   11.10.2023
Олена Нагорна
Харків’янин погрожував дружині на очах у трьох дітей: дівчинку забрала швидка

39-річний чоловік 8 жовтня сварився з дружиною та погрожував їй фізичною розправою у присутності трьох дітей віком 9, 10 та 14 років. Від побаченого старшій дівчинці стало зле, і батьки викликали “швидку”.

Медики передали інформацію правоохоронцям, які того ж дня відвідали сім’ю, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

На чоловіка склали чотири адмінпротоколи за ст.173-2 КУпАП, оскільки жертвами домашнього насильства стали його дружина та троє дітей.

11 жовтня правоохоронці знову навідалися до квартири спільно з представниками соцслужб, служби у справах дітей, установи охорони здоров’я та управління освіти. Комісія побачила недоглянутих та голодних дітей, а також антисанітарію у приміщенні.

Щодо батьків склали ще три адмінпротоколи за ст. 184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 20:29;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "39-річний чоловік 8 жовтня сварився з дружиною та погрожував їй фізичною розправою у присутності трьох дітей віком 9, 10 та 14 років. Від побаченого старшій дівчинці стало зле, і батьки викликали “швидку”.".