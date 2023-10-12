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Зламалися «мигалки»: у Харкові копи допомогли «швидкій» врятувати пацієнта

Суспільство 15:54   12.10.2023
Вікторія Яковенко
Зламалися «мигалки»: у Харкові копи допомогли «швидкій» врятувати пацієнта

У Харкові 11 жовтня патрульні супроводили карету швидкої допомоги з пацієнтом, бо в авто медиків відмовили спеціальні звукові та світлові сигнали.

«Вчора до стаціонарного посту поліції під’їхала карета «швидкої» з чоловіком у тяжкому стані. Медики попрохали патрульних супроводити їх до лікарні, адже кожна хвилина була важливою. Патрульні Олександр Смалій та Олександр Любчич негайно сіли у службове авто, увімкнули проблискові маячки червоного та синього кольорів і швидко та безпечно супроводили карету «швидкої» до лікарні», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 15:54;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 11 жовтня патрульні супроводили карету швидкої допомоги з пацієнтом, бо в авто медиків відмовили спеціальні звукові та світлові сигнали.".