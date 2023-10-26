Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»
Харьковчане сообщают, что получают SMS с предложением «за деньги обменять информацию о ВСУ».
Пример такого SMS-сообщения прислали читатели в редакцию МГ «Объектив».
В сообщении, которое было отправлено с абонента, подписанного как «Krayina», написано: «Меняем информацию о ВСУ на $».
О массовой рассылке сообщает и командир 97-го ОМБ 60-й ОМБр (ранее – ССО «Азов – Харьков») Анатолий Сидоренко.
«Массовая SMS рассылка накрыла абонентов в Украине. Враг пытается подкупом обмануть информацию и провести ИПСО. Будьте осмотрительны и не ведитесь на провокации», — написал Сидоренко.
Читайте также: Линии «103», «101» и «112» временно не работают на Харьковщине (обновлено)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, доллары, информация, рассылка, спам, харьковчане;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 16:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане сообщают, что получают SMS с предложением «за деньги обменять информацию о ВСУ».".