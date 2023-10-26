Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»

Харьковчане сообщают, что получают SMS с предложением «за деньги обменять информацию о ВСУ».

Пример такого SMS-сообщения прислали читатели в редакцию МГ «Объектив».

В сообщении, которое было отправлено с абонента, подписанного как «Krayina», написано: «Меняем информацию о ВСУ на $».

О массовой рассылке сообщает и командир 97-го ОМБ 60-й ОМБр (ранее – ССО «Азов – Харьков») Анатолий Сидоренко.

«Массовая SMS рассылка накрыла абонентов в Украине. Враг пытается подкупом обмануть информацию и провести ИПСО. Будьте осмотрительны и не ведитесь на провокации», — написал Сидоренко.