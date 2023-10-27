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На Харківщині завтра очікується сильний вітер. Попередження синоптиків

Суспільство 14:14   27.10.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині завтра очікується сильний вітер. Попередження синоптиків Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 28 жовтня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вранці та вдень 28 жовтня зі збереженням до кінця доби по місту та області очікується західний вітер, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Харків’ян попереджають про небезпечну погоду: туман встановиться до кінця доби

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 14:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 28 жовтня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".