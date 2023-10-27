На Харківщині завтра очікується сильний вітер. Попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 28 жовтня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вранці та вдень 28 жовтня зі збереженням до кінця доби по місту та області очікується західний вітер, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.