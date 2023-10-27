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На Харьковщине завтра ожидается сильный ветер. Предупреждение синоптиков

Общество 14:14   27.10.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине завтра ожидается сильный ветер. Предупреждение синоптиков Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 28 октября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Утром и днем 28 октября до конца суток по городу и области ожидается западный ветер, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», – говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 14:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе 28 октября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".