На Харьковщине завтра ожидается сильный ветер. Предупреждение синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 28 октября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Утром и днем 28 октября до конца суток по городу и области ожидается западный ветер, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», – говорится в сообщении.