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Харьковчан предупреждают об опасной погоде: туман установится до конца суток

Общество 10:03   27.10.2023
Оксана Горун
Харьковчан предупреждают об опасной погоде: туман установится до конца суток

Специалисты Харьковского регионального центра по гидрометеорологии сообщили, что в области объявлен 1-й уровень опасности (желтый). Ожидают, что туман сгустится.

«В ближайший час с сохранением до конца суток 27 октября в городе и области ожидается туман, видимость 200 – 500 метров», — сообщили в telegram гидрометцентра.

Дожди и туманы продолжаются в Харьковской области несколько дней. В прогнозах синоптиков «просвет» намечается на следующей неделе.

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Как сообщают с фронта воины ВСУ, подобная погода мешает работе дронов — как украинских, так и вражеских. В таких условиях боевые действия идут «как во время Первой мировой».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 10:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты Харьковского регионального центра по гидрометеорологии сообщили, что в области объявлен 1-й уровень опасности (желтый). Ожидают, что туман сгустится".