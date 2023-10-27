Харьковчан предупреждают об опасной погоде: туман установится до конца суток

Специалисты Харьковского регионального центра по гидрометеорологии сообщили, что в области объявлен 1-й уровень опасности (желтый). Ожидают, что туман сгустится.

«В ближайший час с сохранением до конца суток 27 октября в городе и области ожидается туман, видимость 200 – 500 метров», — сообщили в telegram гидрометцентра.

Дожди и туманы продолжаются в Харьковской области несколько дней. В прогнозах синоптиков «просвет» намечается на следующей неделе.

Как сообщают с фронта воины ВСУ, подобная погода мешает работе дронов — как украинских, так и вражеских. В таких условиях боевые действия идут «как во время Первой мировой».