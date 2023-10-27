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Харків’ян попереджають про небезпечну погоду: туман встановиться до кінця доби

Суспільство 10:03   27.10.2023
Оксана Горун
Харків’ян попереджають про небезпечну погоду: туман встановиться до кінця доби

Фахівці Харківського регіонального центру з гідрометеорології повідомили, що в області оголошено перший рівень небезпеки (жовтий). Очікують, що туман згуститься.

“У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 27 жовтня в місті та області очікується туман, видимість 200 – 500 метрів”, – повідомили в телеграмі гідрометцентру.

Дощі та тумани продовжуються на Харківщині кілька днів. У прогнозах синоптиків “просвіт” передбачається наступного тижня.

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Як повідомляють з фронту воїни ЗСУ, подібна погода заважає роботі дронів – як українських, так і ворожих. У таких умовах бойові дії йдуть “як під час Першої світової”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 10:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці Харківського регіонального центру з гідрометеорології повідомили, що в області оголошено перший рівень небезпеки (жовтий). Очікують, що туман згуститься".