Харків’ян попереджають про небезпечну погоду: туман встановиться до кінця доби

Фахівці Харківського регіонального центру з гідрометеорології повідомили, що в області оголошено перший рівень небезпеки (жовтий). Очікують, що туман згуститься.

“У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 27 жовтня в місті та області очікується туман, видимість 200 – 500 метрів”, – повідомили в телеграмі гідрометцентру.

Дощі та тумани продовжуються на Харківщині кілька днів. У прогнозах синоптиків “просвіт” передбачається наступного тижня.

Як повідомляють з фронту воїни ЗСУ, подібна погода заважає роботі дронів – як українських, так і ворожих. У таких умовах бойові дії йдуть “як під час Першої світової”.