Як харків’янка після евакуації відкрила бізнес у Черкасах. Історія успіху
У Мінреінтеграції розповіли історію переселенки з Харкова, яка евакуювалася з міста через повномасштабне вторгнення РФ й відкрила власну кондитерську в Черкасах.
Діана Логінова – корінна харків’янка. За третьою освітою вона технолог кондитерських хлібобулочних та макаронних виробів, розповіли в міністерстві.
«Діана відразу ж почала шукати місце, де можна реалізуватися як професійний кондитер. Пошуки роботи за фахом тривали недовго. Вона зрозуміла, що хоче знайомити місцевих жителів з оригінальними десертами власного виробництва», – додали в Мінреінтеграції.
За менш ніж 3 місяці жінка відкрила власну кондитерську, а також найняла на роботу трьох працівниць.
«У скрутні часи важливо підтримувати одне одного та дарувати людям радість. І це моя робота», – зазначила Логінова.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бізнес, евакуація, кондитерская, Харків, харьковчанка, Черкассы;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Мінреінтеграції розповіли історію переселенки з Харкова, яка евакуювалася з міста через повномасштабне вторгнення РФ й відкрила власну кондитерську в Черкасах.".