Як харків’янка після евакуації відкрила бізнес у Черкасах. Історія успіху

У Мінреінтеграції розповіли історію переселенки з Харкова, яка евакуювалася з міста через повномасштабне вторгнення РФ й відкрила власну кондитерську в Черкасах.

Діана Логінова – корінна харків’янка. За третьою освітою вона технолог кондитерських хлібобулочних та макаронних виробів, розповіли в міністерстві.

«Діана відразу ж почала шукати місце, де можна реалізуватися як професійний кондитер. Пошуки роботи за фахом тривали недовго. Вона зрозуміла, що хоче знайомити місцевих жителів з оригінальними десертами власного виробництва», – додали в Мінреінтеграції.

За менш ніж 3 місяці жінка відкрила власну кондитерську, а також найняла на роботу трьох працівниць.

«У скрутні часи важливо підтримувати одне одного та дарувати людям радість. І це моя робота», – зазначила Логінова.