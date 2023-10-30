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Як харків’янка після евакуації відкрила бізнес у Черкасах. Історія успіху

Суспільство 13:14   30.10.2023
Вікторія Яковенко
Як харків’янка після евакуації відкрила бізнес у Черкасах. Історія успіху Фото: Мінреінтеграції

У Мінреінтеграції розповіли історію переселенки з Харкова, яка евакуювалася з міста через повномасштабне вторгнення РФ й відкрила власну кондитерську в Черкасах.

Діана Логінова – корінна харків’янка. За третьою освітою вона технолог кондитерських хлібобулочних та макаронних виробів, розповіли в міністерстві.

«Діана відразу ж почала шукати місце, де можна реалізуватися як професійний кондитер. Пошуки роботи за фахом тривали недовго. Вона зрозуміла, що хоче знайомити місцевих жителів з оригінальними десертами власного виробництва», – додали в Мінреінтеграції.

За менш ніж 3 місяці жінка відкрила власну кондитерську, а також найняла на роботу трьох працівниць.

«У скрутні часи важливо підтримувати одне одного та дарувати людям радість. І це моя робота», – зазначила Логінова.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Мінреінтеграції розповіли історію переселенки з Харкова, яка евакуювалася з міста через повномасштабне вторгнення РФ й відкрила власну кондитерську в Черкасах.".