Как харьковчанка после эвакуации открыла бизнес в Черкассах. История успеха
В Минреинтеграции рассказали историю переселенки из Харькова, которая эвакуировалась из города из-за полномасштабного вторжения РФ и открыла собственную кондитерскую в Черкассах.
Диана Логинова – коренная харьковчанка. По третьему образованию она технолог кондитерских хлебобулочных и макаронных изделий, рассказали в министерстве.
«Диана сразу же начала искать место, где можно реализоваться как профессиональный кондитер. Поиски по специальности продолжались недолго. Она поняла, что хочет знакомить местных жителей с оригинальными десертами собственного производства», – добавили в Минреитеграции.
За менее чем 3 месяца женщина открыла собственную кондитерскую, а также наняла на работу трех работниц.
«В трудные времена важно поддерживать друг друга и дарить людям радость. И это моя работа», – отметила Логинова.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бизнес, кондитерская, Харьков, харьковчанка, Черкассы, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Минреинтеграции рассказали историю переселенки из Харькова, которая эвакуировалась из города из-за полномасштабного вторжения РФ и открыла собственную кондитерскую в Черкассах.".