Как харьковчанка после эвакуации открыла бизнес в Черкассах. История успеха

В Минреинтеграции рассказали историю переселенки из Харькова, которая эвакуировалась из города из-за полномасштабного вторжения РФ и открыла собственную кондитерскую в Черкассах.

Диана Логинова – коренная харьковчанка. По третьему образованию она технолог кондитерских хлебобулочных и макаронных изделий, рассказали в министерстве.

«Диана сразу же начала искать место, где можно реализоваться как профессиональный кондитер. Поиски по специальности продолжались недолго. Она поняла, что хочет знакомить местных жителей с оригинальными десертами собственного производства», – добавили в Минреитеграции.

За менее чем 3 месяца женщина открыла собственную кондитерскую, а также наняла на работу трех работниц.

«В трудные времена важно поддерживать друг друга и дарить людям радость. И это моя работа», – отметила Логинова.