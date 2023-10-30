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Как харьковчанка после эвакуации открыла бизнес в Черкассах. История успеха

Общество 13:14   30.10.2023
Виктория Яковенко
Как харьковчанка после эвакуации открыла бизнес в Черкассах. История успеха Фото: Минреинтеграции

В Минреинтеграции рассказали историю переселенки из Харькова, которая эвакуировалась из города из-за полномасштабного вторжения РФ и открыла собственную кондитерскую в Черкассах.

Диана Логинова – коренная харьковчанка. По третьему образованию она технолог кондитерских хлебобулочных и макаронных изделий, рассказали в министерстве.

«Диана сразу же начала искать место, где можно реализоваться как профессиональный кондитер. Поиски по специальности продолжались недолго. Она поняла, что хочет знакомить местных жителей с оригинальными десертами собственного производства», – добавили в Минреитеграции.

За менее чем 3 месяца женщина открыла собственную кондитерскую, а также наняла на работу трех работниц.

«В трудные времена важно поддерживать друг друга и дарить людям радость. И это моя работа», – отметила Логинова.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 13:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Минреинтеграции рассказали историю переселенки из Харькова, которая эвакуировалась из города из-за полномасштабного вторжения РФ и открыла собственную кондитерскую в Черкассах.".