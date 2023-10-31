У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)
Відео із бліндажу, де поряд із захисниками оселилися змії, показали бійці ЗСУ.
Боєць ЗСУ проводить екскурсію бліндажем і коментує скинуту змією шкіру.
«Хтось переодягався».
Далі він фіксує спочатку одну змію «Сидить красуня», потім другу «А ото напевно друга сидить, така, більша за першу. До когось дружина приїхала з тещею. Погостювати».
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: блиндаж, боец, животное, змея, ЗСУ, рептилия;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 15:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео із бліндажу, де поряд із захисниками оселилися змії, показали бійці ЗСУ.".