У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)

Відео із бліндажу, де поряд із захисниками оселилися змії, показали бійці ЗСУ.

Боєць ЗСУ проводить екскурсію бліндажем і коментує скинуту змією шкіру.

«Хтось переодягався».

Далі він фіксує спочатку одну змію «Сидить красуня», потім другу «А ото напевно друга сидить, така, більша за першу. До когось дружина приїхала з тещею. Погостювати».