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У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)

Суспільство 15:31   31.10.2023
Оксана Якушко
У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)

Відео із бліндажу, де поряд із захисниками оселилися змії, показали бійці ЗСУ.

Боєць ЗСУ проводить екскурсію бліндажем і коментує скинуту змією шкіру.

«Хтось переодягався».

Далі він фіксує спочатку одну змію «Сидить красуня», потім другу «А ото напевно друга сидить, така, більша за першу. До когось дружина приїхала з тещею. Погостювати».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 15:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео із бліндажу, де поряд із захисниками оселилися змії, показали бійці ЗСУ.".