В мире животных. Бойцы ВСУ показали, как живут в блиндаже со змеями (видео)

Видео из блиндажа, где рядом с защитниками поселились змеи, показали бойцы ВСУ.

Боец ВСУ проводит экскурсию по блиндажу и комментирует сброшенную змеей кожу.

«Кто переоделся».Далее он фиксирует сначала одну змею «Сидит красавица», потом вторую «А вот, наверное, другая сидит, такая, побольше первой. К кому-то жена приехала с тещей. Погостить».