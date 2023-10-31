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В мире животных. Бойцы ВСУ показали, как живут в блиндаже со змеями (видео)

Общество 15:31   31.10.2023
Оксана Якушко
В мире животных. Бойцы ВСУ показали, как живут в блиндаже со змеями (видео)

Видео из блиндажа, где рядом с защитниками поселились змеи, показали бойцы ВСУ.

Боец ВСУ проводит экскурсию по блиндажу и комментирует сброшенную змеей кожу.
«Кто переоделся».Далее он фиксирует сначала одну змею «Сидит красавица», потом вторую «А вот, наверное, другая сидит, такая, побольше первой. К кому-то жена приехала с тещей. Погостить».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 15:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео из блиндажа, где рядом с защитниками поселились змеи, показали бойцы ВСУ.".