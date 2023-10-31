В мире животных. Бойцы ВСУ показали, как живут в блиндаже со змеями (видео)
Видео из блиндажа, где рядом с защитниками поселились змеи, показали бойцы ВСУ.
Боец ВСУ проводит экскурсию по блиндажу и комментирует сброшенную змеей кожу.
«Кто переоделся».Далее он фиксирует сначала одну змею «Сидит красавица», потом вторую «А вот, наверное, другая сидит, такая, побольше первой. К кому-то жена приехала с тещей. Погостить».
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- Категории: Общество, Украина; Теги: блиндаж, боец, ВСУ, животное, змея, рептилия;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 15:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео из блиндажа, где рядом с защитниками поселились змеи, показали бойцы ВСУ.".