Рекордне тепло відступає. Прогноз погоди в Харкові та області на 2 листопада

У четвер, 2 листопада, у Харкові та області вночі продовжиться дощ, що розпочався напередодні, а от вдень істотних опадів не передбачається.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі дощитиме, стовпчики термометрів покажуть від 7 до 9 градусів тепла. Вдень без істотних опадів, температура – ​​10 – 12 градусів.

По області вночі також йтиме дощ, місцями з грозами. Температура становитиме 6 – 11 градусів тепла. Вдень мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура – ​​9 – 14 градусів.

Вітер західний, 7-12 м/с. Вдень місцями пориви до 15 – 20 м/с.