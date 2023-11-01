Рекордне тепло відступає. Прогноз погоди в Харкові та області на 2 листопада
Фото: Василь Голосний
У четвер, 2 листопада, у Харкові та області вночі продовжиться дощ, що розпочався напередодні, а от вдень істотних опадів не передбачається.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі дощитиме, стовпчики термометрів покажуть від 7 до 9 градусів тепла. Вдень без істотних опадів, температура – 10 – 12 градусів.
По області вночі також йтиме дощ, місцями з грозами. Температура становитиме 6 – 11 градусів тепла. Вдень мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура – 9 – 14 градусів.
Вітер західний, 7-12 м/с. Вдень місцями пориви до 15 – 20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 19:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 2 листопада, у Харкові та області вночі продовжиться дощ, що розпочався напередодні, а от вдень істотних опадів не передбачається.".