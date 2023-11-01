Рекордное тепло отступает. Прогноз погоды в Харькове и области на 2 ноября

В четверг, 2 ноября, в Харькове и области ночью продолжится дождь, начавшийся накануне, а вот днем существенных осадков не предвидится.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью будет идти дождь, столбики термометров покажут от 7 до 9 градусов тепла. Днем без существенных осадков, температура — 10 — 12 градусов.

По области ночью также будут идти дожди, местами с грозами. Температура составит 6 — 11 градусов тепла. Днем — переменная облачность, без существенных осадков. Температура — 9 — 14 градусов.

Ветер западный, 7-12 м/с. По области днем местами порывы до 15 — 20 м/с.