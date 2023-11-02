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Мінус техніка та окупанти – робота бійців ЗСУ на Куп’янському напрямку (відео)

Суспільство 16:01   02.11.2023
Вікторія Яковенко
Мінус техніка та окупанти – робота бійців ЗСУ на Куп’янському напрямку (відео)

Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати техніку росіян на Куп’янському напрямку.

Відео влучної роботи бійців опублікували в телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

На кадрах видно, як українські захисники знищили техніку РФ, а також ліквідували кілька окупантів, які намагалися втекти.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 16:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати техніку росіян на Куп’янському напрямку.".