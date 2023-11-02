Минус техника и оккупанты – работа бойцов ВСУ на Купянском направлении (видео)

Воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого продолжают уничтожать технику россиян на Купянском направлении.

Видео меткой работы бойцов опубликовали в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

На кадрах видно, как украинские защитники уничтожили технику РФ, а также ликвидировали несколько оккупантов, которые пытались убежать.