Live
  • Чт 02.11.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.23

Минус техника и оккупанты – работа бойцов ВСУ на Купянском направлении (видео)

Общество 16:01   02.11.2023
Виктория Яковенко
Минус техника и оккупанты – работа бойцов ВСУ на Купянском направлении (видео)

Воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого продолжают уничтожать технику россиян на Купянском направлении.

Видео меткой работы бойцов опубликовали в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

На кадрах видно, как украинские защитники уничтожили технику РФ, а также ликвидировали несколько оккупантов, которые пытались убежать.

Читайте также: Российский «Василек» уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
01.11.2023, 14:12
В Харькове суд забрал квартиру у женщины, которая ухаживала за пенсионеркой
В Харькове суд забрал квартиру у женщины, которая ухаживала за пенсионеркой
02.11.2023, 16:47
Историк: «Харьков – первая столица Украины – самый известный советский миф»
Историк: «Харьков – первая столица Украины – самый известный советский миф»
01.11.2023, 11:43
Иностранные застройщики хотят зайти в Украину и в Харьков – Терехов
Иностранные застройщики хотят зайти в Украину и в Харьков – Терехов
01.11.2023, 18:41
Бизнес хочет возвращаться в Харьков — директор инвестиционного агентства
Бизнес хочет возвращаться в Харьков — директор инвестиционного агентства
02.11.2023, 10:17
В Харькове задержали мужчин, избивших сына экс-мера и зятя Сапронова (видео)
В Харькове задержали мужчин, избивших сына экс-мера и зятя Сапронова (видео)
02.11.2023, 12:25

Новости по теме:

11:20
FPV-дрон сжег вражеский грузовик на Купянском направлении (видео)
20:38
По 10 тысяч грн получат семьи павших защитников Украины в Харьковской области
17:46
Российскую технику на $6.2 млн уничтожили бойцы 92-й бригады на Харьковщине
12:07
Бойцы на Харьковщине спасли беременных собак и помогали растить щенков (видео)
19:22
Kraken возобновил набор бойцов в штурмовую роту. Какие требования

Вы читали новость: «Минус техника и оккупанты – работа бойцов ВСУ на Купянском направлении (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 16:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого продолжают уничтожать технику россиян на Купянском направлении.".