Минус техника и оккупанты – работа бойцов ВСУ на Купянском направлении (видео)
Воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого продолжают уничтожать технику россиян на Купянском направлении.
Видео меткой работы бойцов опубликовали в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.
На кадрах видно, как украинские защитники уничтожили технику РФ, а также ликвидировали несколько оккупантов, которые пытались убежать.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бойцы, ВСУ, Купянское, направление, оккупанты, окупанти, рф, техника;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 16:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого продолжают уничтожать технику россиян на Купянском направлении.".