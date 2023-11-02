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Республіканці США закликали дати Україні ракети ATACMS великої дальності

Світ 13:54   02.11.2023
Оксана Якушко
Республіканці США закликали дати Україні ракети ATACMS великої дальності

Група високопоставлених республіканців у Конгресі США закликала президента Джозефа Байдена направити в Україну ракети більшої дальності, демонструючи підтримку Києва, що триває, серед американських законодавців і всупереч опору деяких консерваторів проти збільшення допомоги Києву, повідомляє Reuters.

У листі Байдену від 1 листопада провідні республіканці з комітетів Конгресу з міжнародних відносин і збройних сил заявили, що вітають повідомлення про те, що адміністрація надала Україні кілька армійських тактичних ракетних систем обмеженої дальності (ATACMS), але просять, щоб вона також надіслала більше систем більшої дальності.

«Потреба України в нанесенні глибокого удару залишається актуальною, особливо для дальньої поразки цілей по всьому Криму», — написали представники Майкл Маккол і Майк Роджерс, а також сенатори Джеймс Ріш і Роджер Уікер.

Маккол очолює комітет Палати представників із закордонних справ, Роджерс очолює комітет Палати представників із збройних сил, Ріш є провідним республіканцем у Сенаті з міжнародних відносин, а Вікер є провідним республіканцем у Сенаті із збройних сил.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 13:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Група високопоставлених республіканців у Конгресі США закликала президента Джозефа Байдена направити в Україну ракети більшої дальності, демонструючи підтримку Києва, що триває, серед американських законодавців і всупереч опору деяких консерваторів проти збільшення допомоги Києву, повідомляє Reuters.".