Республиканцы США призвали дать Украине ракеты ATACMS большой дальности

Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала президента Джозефа Байдена направить в Украину ракеты большей дальности, демонстрируя продолжающуюся поддержку Киева среди американских законодателей и вопреки сопротивлению некоторых консерваторов против увеличения помощи Киеву, сообщает Reuters.

В письме Байдену от 1 ноября ведущие республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам заявили, что приветствуют сообщения о том, что администрация предоставила Украине несколько армейских тактических ракетных систем ограниченной дальности (ATACMS), но просят, чтобы он также отправил больше систем большей дальности.

«Потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму», — написали представители Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер.

Маккол возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам, Роджерс возглавляет комитет Палаты представителей по вооруженным силам, Риш является ведущим республиканцем в Сенате по международным отношениям, а Уикер является ведущим республиканцем в Сенате по вооруженным силам.

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