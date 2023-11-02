Республиканцы США призвали дать Украине ракеты ATACMS большой дальности
Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала президента Джозефа Байдена направить в Украину ракеты большей дальности, демонстрируя продолжающуюся поддержку Киева среди американских законодателей и вопреки сопротивлению некоторых консерваторов против увеличения помощи Киеву, сообщает Reuters.
В письме Байдену от 1 ноября ведущие республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам заявили, что приветствуют сообщения о том, что администрация предоставила Украине несколько армейских тактических ракетных систем ограниченной дальности (ATACMS), но просят, чтобы он также отправил больше систем большей дальности.
«Потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму», — написали представители Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер.
Маккол возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам, Роджерс возглавляет комитет Палаты представителей по вооруженным силам, Риш является ведущим республиканцем в Сенате по международным отношениям, а Уикер является ведущим республиканцем в Сенате по вооруженным силам.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: ATACMS, ракета, республиканцы, сенаторы, Сенаторы США, сша, Украина;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 13:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала президента Джозефа Байдена направить в Украину ракеты большей дальности, демонстрируя продолжающуюся поддержку Киева среди американских законодателей и вопреки сопротивлению некоторых консерваторов против увеличения помощи Киеву, сообщает Reuters.".