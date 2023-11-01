Конгрессмены США потребовали от Зеленского и Байдена стратегию победы Украины
Республиканская партия обратились к администрации президента США Джозефа Байдена с условием касательно дальнейшей финансовой поддержки Украины. Конгрессмены потребовали от президентов Джозефа Байдена и Владимира Зеленского продемонстрировать «стратегию победы», где будут указаны конечные цели и условия окончания войны.
Все это изложено в заявлении конгрессмена от штата Калифорния Майка Гарсиа.
«Израиль и Украина, конечно, должны победить. Но американские налогоплательщики устали финансировать бесконечную тупиковую ситуацию в Украине без видения победы. Чтобы успокоить американцев, мы обозначили 12 разумных условий, которые нужно выполнить, перед тем как хоть 1 доллар США отправят в Украину «, – звучит в обращении.
Конгрессмен Гарсиа хочет, чтобы Зеленский и Байден предоставили Конгрессу «стратегию победы»: точные оценки, конечную цель и условия завершения войны.
Байден и глава Пентагона Ллойд Остин обязаны информировать народ США о ходе войны в Украине. Также они должны объяснить, почему и какое именно оружие еще нужно отправить в Украину и как оно сможет помочь победить.
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- Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: Владимир зеленский, война, Джозеф Байден, Конгресс США, конгрессмен, победа, стратегия, сша, Украина;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 15:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Республиканская партия обратились к администрации президента США Джозефа Байдена с условием касательно дальнейшей финансовой поддержки Украины. Конгрессмены потребовали от президентов Джозефа Байдена и Владимира Зеленского продемонстрировать «стратегию победы», где будут указаны конечные цели и условия окончания войны.".