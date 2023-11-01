Конгрессмены США потребовали от Зеленского и Байдена стратегию победы Украины

Республиканская партия обратились к администрации президента США Джозефа Байдена с условием касательно дальнейшей финансовой поддержки Украины. Конгрессмены потребовали от президентов Джозефа Байдена и Владимира Зеленского продемонстрировать «стратегию победы», где будут указаны конечные цели и условия окончания войны.

Все это изложено в заявлении конгрессмена от штата Калифорния Майка Гарсиа.

«Израиль и Украина, конечно, должны победить. Но американские налогоплательщики устали финансировать бесконечную тупиковую ситуацию в Украине без видения победы. Чтобы успокоить американцев, мы обозначили 12 разумных условий, которые нужно выполнить, перед тем как хоть 1 доллар США отправят в Украину «, – звучит в обращении.

Конгрессмен Гарсиа хочет, чтобы Зеленский и Байден предоставили Конгрессу «стратегию победы»: точные оценки, конечную цель и условия завершения войны.

Байден и глава Пентагона Ллойд Остин обязаны информировать народ США о ходе войны в Украине. Также они должны объяснить, почему и какое именно оружие еще нужно отправить в Украину и как оно сможет помочь победить.