Конгресмени США зажадали від Зеленського і Байдена стратегію перемоги України

Республіканська партія звернулася до адміністрації президента США Джозефа Байдена з умовою щодо подальшої фінансової підтримки України. Конгресмени зажадали від президентів Джозефа Байдена і Володимира Зеленського продемонструвати «стратегію перемоги», де будуть вказані кінцеві цілі та умови закінчення війни.

Все це викладено у заяві конгресмена від штату Каліфорнія Майка Гарсіа.

“Ізраїль та Україна, звичайно, мають перемогти. Але американські платники податків втомилися фінансувати нескінченну тупикову ситуацію в Україні без бачення перемоги. Щоб заспокоїти американців, ми позначили 12 розумних умов, які потрібно виконати, перед тим як хоч 1 долар США відправлять до України”, – звучить у зверненні.

Конгресмен Гарсіа хоче, щоб Зеленський і Байден надали Конгресу “стратегію перемоги”: точні оцінки, кінцеву мету та умови завершення війни.

Байден та голова Пентагону Ллойд Остін зобов’язані інформувати народ США про хід війни в Україні. Також вони мають пояснити, чому і яку саме зброю ще потрібно відправити в Україну і як вона зможе допомогти перемогти.