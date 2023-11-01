Конгресмени США зажадали від Зеленського і Байдена стратегію перемоги України
Республіканська партія звернулася до адміністрації президента США Джозефа Байдена з умовою щодо подальшої фінансової підтримки України. Конгресмени зажадали від президентів Джозефа Байдена і Володимира Зеленського продемонструвати «стратегію перемоги», де будуть вказані кінцеві цілі та умови закінчення війни.
Все це викладено у заяві конгресмена від штату Каліфорнія Майка Гарсіа.
“Ізраїль та Україна, звичайно, мають перемогти. Але американські платники податків втомилися фінансувати нескінченну тупикову ситуацію в Україні без бачення перемоги. Щоб заспокоїти американців, ми позначили 12 розумних умов, які потрібно виконати, перед тим як хоч 1 долар США відправлять до України”, – звучить у зверненні.
Конгресмен Гарсіа хоче, щоб Зеленський і Байден надали Конгресу “стратегію перемоги”: точні оцінки, кінцеву мету та умови завершення війни.
Байден та голова Пентагону Ллойд Остін зобов’язані інформувати народ США про хід війни в Україні. Також вони мають пояснити, чому і яку саме зброю ще потрібно відправити в Україну і як вона зможе допомогти перемогти.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: війна, Владимир зеленский, Джозеф Байден, Конгресс США, конгрессмен, победа, стратегия, сша, Украина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 15:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Республіканська партія звернулася до адміністрації президента США Джозефа Байдена з умовою щодо подальшої фінансової підтримки України. Конгресмени зажадали від президентів Джозефа Байдена і Володимира Зеленського продемонструвати «стратегію перемоги», де будуть вказані кінцеві цілі та умови закінчення війни.".