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Конгресмени США зажадали від Зеленського і Байдена стратегію перемоги України

Світ 15:55   01.11.2023
Оксана Якушко
Конгресмени США зажадали від Зеленського і Байдена стратегію перемоги України

Республіканська партія звернулася до адміністрації президента США Джозефа Байдена з умовою щодо подальшої фінансової підтримки України. Конгресмени зажадали від президентів Джозефа Байдена і Володимира Зеленського продемонструвати «стратегію перемоги», де будуть вказані кінцеві цілі та умови закінчення війни.

Все це викладено у заяві конгресмена від штату Каліфорнія Майка Гарсіа.

“Ізраїль та Україна, звичайно, мають перемогти. Але американські платники податків втомилися фінансувати нескінченну тупикову ситуацію в Україні без бачення перемоги. Щоб заспокоїти американців, ми позначили 12 розумних умов, які потрібно виконати, перед тим як хоч 1 долар США відправлять до України”, – звучить у зверненні.

Конгресмен Гарсіа хоче, щоб Зеленський і Байден надали Конгресу “стратегію перемоги”: точні оцінки, кінцеву мету та умови завершення війни.

Байден та голова Пентагону Ллойд Остін зобов’язані інформувати народ США про хід війни в Україні. Також вони мають пояснити, чому і яку саме зброю ще потрібно відправити в Україну і як вона зможе допомогти перемогти.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 15:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Республіканська партія звернулася до адміністрації президента США Джозефа Байдена з умовою щодо подальшої фінансової підтримки України. Конгресмени зажадали від президентів Джозефа Байдена і Володимира Зеленського продемонструвати «стратегію перемоги», де будуть вказані кінцеві цілі та умови закінчення війни.".