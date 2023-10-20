Ми зробимо так, щоб Україна перемогла – ізраїльський політик росіянам (відео)
Ізраїльський політик Амір Вейтман із правлячої партії «Лікуд» виступив в ефірі пропагандистського каналу Russia Today (RT), звинуватив РФ у підтримці Ірану та пригрозив розплатою.
Несподіваним для російських пропагандистів виявилося включення ізраїльського політика Аміра Вейтмана, який у прямому ефірі звинуватив Росію у прямій підтримці терористів ХАМАС.
«Я розумію, що ви на російській зарплаті. І я розумію, що це є російська пропаганда. Росія підтримує ворогів Ізраїлю, Росія підтримує нацистів, які хочуть здійснити над нами геноцид, і Росія заплатить за це, вам ясно? Ми виграємо цю війну. Але потім ми не забудемо, що ви робите. Ми не забудемо, ми прийдемо та зробимо так, щоб Україна перемогла. Коли Ізраїль переможе, Росія заплатить за підтримку палестинців, які хочуть влаштувати геноцид євреїв», – заявив він у прямому ефірі.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: Израиль, победа, поддержка, политик, рф, террористы, Украина, хамас;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 14:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ізраїльський політик Амір Вейтман із правлячої партії «Лікуд» виступив в ефірі пропагандистського каналу Russia Today (RT), звинуватив РФ у підтримці Ірану та пригрозив розплатою.".