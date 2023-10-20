Мы сделаем так, чтобы Украина победила — израильский политик россиянам (видео)

Израильский политик Амир Вейтман из правящей партии «Ликуд» выступил в эфире пропагандистского канала Russia Today (RT), обвинил РФ в поддержке Ирана и пригрозил расплатой.

Неожиданным для российских пропагандистов оказался оказалось включение израильского политика Амира Вейтмана, который в прямом эфире обвинил Россию в прямой поддержке террористов ХАМАС.

«Я понимаю, что вы на российской зарплате. И я понимаю, что это российская пропаганда. Россия поддерживает врагов Израиля. Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить над нами геноцид, и Россия заплатит за это, вам ясно? Мы выиграем эту войну. Но потом мы не забудем, что вы делаете. Мы не забудем, мы придем и сделаем так, чтобы Украина победила. Когда Израиль победит, Россия заплатит за поддержку палестинцев, которые хотят устроить геноцид евреев», — заявил он в прямом эфире.