Мы сделаем так, чтобы Украина победила — израильский политик россиянам (видео)
Израильский политик Амир Вейтман из правящей партии «Ликуд» выступил в эфире пропагандистского канала Russia Today (RT), обвинил РФ в поддержке Ирана и пригрозил расплатой.
Неожиданным для российских пропагандистов оказался оказалось включение израильского политика Амира Вейтмана, который в прямом эфире обвинил Россию в прямой поддержке террористов ХАМАС.
«Я понимаю, что вы на российской зарплате. И я понимаю, что это российская пропаганда. Россия поддерживает врагов Израиля. Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить над нами геноцид, и Россия заплатит за это, вам ясно? Мы выиграем эту войну. Но потом мы не забудем, что вы делаете. Мы не забудем, мы придем и сделаем так, чтобы Украина победила. Когда Израиль победит, Россия заплатит за поддержку палестинцев, которые хотят устроить геноцид евреев», — заявил он в прямом эфире.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: Израиль, победа, поддержка, политик, рф, террористы, Украина, хамас;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 14:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Израильский политик Амир Вейтман из правящей партии «Ликуд» выступил в эфире пропагандистского канала Russia Today (RT), обвинил РФ в поддержке Ирана и пригрозил расплатой.".