Невдовзі Новий рік: для дітей Харківщини оголосили конкурс (фото)

Харківобленерго проводить конкурс новорічних виробів для юних мешканців Харківщини. Роботи учасників від 6 до 16 років прийматимуть до 1 грудня 2023 року.

Перші роботи на конкурс “Сяємо та перемагаємо: новорічна прикраса для енергетиків – 2023” вже прийшли, повідомила пресслужба “Харківобленерго”.

“Ми уже отримали роботи з Балаклії, Чугуєва та Харкова. Діти не перестають нас дивувати! Стільки нестримних дитячих фантазій, позитивних емоцій та святкового настрою у цих роботах! З нетерпінням чекаємо і на інші, адже конкурс у нас триває до 1 грудня. В ньому можуть взяти участь діти віком від 6 до 16 років”, – зазначили в оргкомітеті конкурсу.

Умови конкурсу докладно викладено на сайті “Харківобленерго”.

Переможців визначатимуть перед новорічними святами, їм обіцяють цінні призи.