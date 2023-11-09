Невдовзі Новий рік: для дітей Харківщини оголосили конкурс (фото)
Харківобленерго проводить конкурс новорічних виробів для юних мешканців Харківщини. Роботи учасників від 6 до 16 років прийматимуть до 1 грудня 2023 року.
Перші роботи на конкурс “Сяємо та перемагаємо: новорічна прикраса для енергетиків – 2023” вже прийшли, повідомила пресслужба “Харківобленерго”.
“Ми уже отримали роботи з Балаклії, Чугуєва та Харкова. Діти не перестають нас дивувати! Стільки нестримних дитячих фантазій, позитивних емоцій та святкового настрою у цих роботах! З нетерпінням чекаємо і на інші, адже конкурс у нас триває до 1 грудня. В ньому можуть взяти участь діти віком від 6 до 16 років”, – зазначили в оргкомітеті конкурсу.
Умови конкурсу докладно викладено на сайті “Харківобленерго”.
Переможців визначатимуть перед новорічними святами, їм обіцяють цінні призи.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", дети, конкурс, новый год, поделки;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 09:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківобленерго проводить конкурс новорічних виробів для юних мешканців Харківщини. Роботи учасників від 6 до 16 років прийматимуть до 1 грудня 2023 року".