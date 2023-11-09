Скоро Новый год: для детей Харьковщины объявили конкурс (фото)

Харьковоблэнерго проводит конкурс новогодних поделок для юных жителей Харьковщины. Работы участников от шести до 16 лет будут принимать до 1 декабря 2023 года.

Первые работы на конкурс «Сияем и побеждаем: новогоднее украшение для энергетиков — 2023» уже пришли, сообщила пресс-служба «Харьковоблэнерго».

«Мы уже получили работы из Балаклеи, Чугуева и Харькова. Дети не перестают нас удивлять! Столько безудержных детских фантазий, положительных эмоций и праздничного настроения в этих работах! С нетерпением ждем и другие, ведь конкурс у нас длится до 1 декабря. В нем могут принять участие дети в возрасте от 6 до 16 лет», — отметили в оргкомитете конкурса.

Условия конкурса подробно изложены на сайте «Харьковоблэнерго».

Победителей будут определять перед новогодними праздниками, им обещают ценные призы.