Скоро Новый год: для детей Харьковщины объявили конкурс (фото)
Харьковоблэнерго проводит конкурс новогодних поделок для юных жителей Харьковщины. Работы участников от шести до 16 лет будут принимать до 1 декабря 2023 года.
Первые работы на конкурс «Сияем и побеждаем: новогоднее украшение для энергетиков — 2023» уже пришли, сообщила пресс-служба «Харьковоблэнерго».
«Мы уже получили работы из Балаклеи, Чугуева и Харькова. Дети не перестают нас удивлять! Столько безудержных детских фантазий, положительных эмоций и праздничного настроения в этих работах! С нетерпением ждем и другие, ведь конкурс у нас длится до 1 декабря. В нем могут принять участие дети в возрасте от 6 до 16 лет», — отметили в оргкомитете конкурса.
Условия конкурса подробно изложены на сайте «Харьковоблэнерго».
Победителей будут определять перед новогодними праздниками, им обещают ценные призы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", дети, конкурс, новый год, поделки;
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 09:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго проводит конкурс новогодних поделок для юных жителей Харьковщины. Работы участников от шести до 16 лет будут принимать до 1 декабря 2023 года".