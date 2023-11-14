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В Харківській області конфіскували цигарок і вейпів на 11 млн грн (відео)

Суспільство 13:32   14.11.2023
Вікторія Яковенко
В Харківській області конфіскували цигарок і вейпів на 11 млн грн (відео) Фото: БЕБ України

Днями в Харківській області правоохоронці викрили схему продажу тютюнових виробів без марок акцизного податку.

«Провели обшуки у місцях накопичення фальсифікованих товарів. Тютюнову продукцію купували оптом, потім реалізовували в невеликих магазинах та кіосках у Харківській області», – зазначили у Бюро економічної безпеки України.

Як розповіли в Державній прикордонній службі України, загалом вилучили 159 тисяч пачок цигарок, 86 електронних сигарет (вейпів) та документацію. Орієнтовна вартість контрафактних тютюнових виробів перевищує 11 мільйонів гривень.

Фігурантам загрожує відповідальність, передбачена ч. 3 ст. 204 ККУ «незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

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Фото: БЕБ України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 13:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями в Харківській області правоохоронці викрили схему продажу тютюнових виробів без марок акцизного податку.".