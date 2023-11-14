В Харківській області конфіскували цигарок і вейпів на 11 млн грн (відео)
Фото: БЕБ України
Днями в Харківській області правоохоронці викрили схему продажу тютюнових виробів без марок акцизного податку.
«Провели обшуки у місцях накопичення фальсифікованих товарів. Тютюнову продукцію купували оптом, потім реалізовували в невеликих магазинах та кіосках у Харківській області», – зазначили у Бюро економічної безпеки України.
Як розповіли в Державній прикордонній службі України, загалом вилучили 159 тисяч пачок цигарок, 86 електронних сигарет (вейпів) та документацію. Орієнтовна вартість контрафактних тютюнових виробів перевищує 11 мільйонів гривень.
Фігурантам загрожує відповідальність, передбачена ч. 3 ст. 204 ККУ «незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: акциз, вейпы, гпсу, конфискация, область, сигареты, Харьковская;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 13:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями в Харківській області правоохоронці викрили схему продажу тютюнових виробів без марок акцизного податку.".