В Харківській області конфіскували цигарок і вейпів на 11 млн грн (відео)

Днями в Харківській області правоохоронці викрили схему продажу тютюнових виробів без марок акцизного податку.

«Провели обшуки у місцях накопичення фальсифікованих товарів. Тютюнову продукцію купували оптом, потім реалізовували в невеликих магазинах та кіосках у Харківській області», – зазначили у Бюро економічної безпеки України.

Як розповіли в Державній прикордонній службі України, загалом вилучили 159 тисяч пачок цигарок, 86 електронних сигарет (вейпів) та документацію. Орієнтовна вартість контрафактних тютюнових виробів перевищує 11 мільйонів гривень.

Фігурантам загрожує відповідальність, передбачена ч. 3 ст. 204 ККУ «незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

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