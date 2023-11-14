В Харьковской области конфисковали сигарет и вейпов на 11 млн грн (видео)
Фото: БЭБ Украины
На днях в Харьковской области правоохранители разоблачили схему продажи табачных изделий без марок акцизного налога.
«Провели обыски в местах скопления фальсифицированных продуктов. Табачную продукцию покупали оптом, затем реализовывали в небольших магазинах и киосках в Харьковской области», — отметили в Бюро экономической безопасности Украины.
Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, изъяли 159 тысяч пачек сигарет, 86 электронных сигарет (вейпов) и документацию. Примерная стоимость контрафактных табачных изделий превышает 11 миллионов гривен.
Фигурантам грозит ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 204 УКУ «незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: акциз, вейпы, гпсу, конфискация, область, сигареты, Харьковская;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 13:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях в Харьковской области правоохранители разоблачили схему продажи табачных изделий без марок акцизного налога.".