В Харьковской области конфисковали сигарет и вейпов на 11 млн грн (видео)

На днях в Харьковской области правоохранители разоблачили схему продажи табачных изделий без марок акцизного налога.

«Провели обыски в местах скопления фальсифицированных продуктов. Табачную продукцию покупали оптом, затем реализовывали в небольших магазинах и киосках в Харьковской области», — отметили в Бюро экономической безопасности Украины.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, изъяли 159 тысяч пачек сигарет, 86 электронных сигарет (вейпов) и документацию. Примерная стоимость контрафактных табачных изделий превышает 11 миллионов гривен.

Фигурантам грозит ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 204 УКУ «незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».

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