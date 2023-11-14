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В Харьковской области конфисковали сигарет и вейпов на 11 млн грн (видео)

Общество 13:32   14.11.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области конфисковали сигарет и вейпов на 11 млн грн (видео) Фото: БЭБ Украины

На днях в Харьковской области правоохранители разоблачили схему продажи табачных изделий без марок акцизного налога.

«Провели обыски в местах скопления фальсифицированных продуктов. Табачную продукцию покупали оптом, затем реализовывали в небольших магазинах и киосках в Харьковской области», — отметили в Бюро экономической безопасности Украины.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, изъяли 159 тысяч пачек сигарет, 86 электронных сигарет (вейпов) и документацию. Примерная стоимость контрафактных табачных изделий превышает 11 миллионов гривен.

Фигурантам грозит ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 204 УКУ «незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».

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Фото: БЭБ Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 13:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях в Харьковской области правоохранители разоблачили схему продажи табачных изделий без марок акцизного налога.".