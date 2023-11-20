Головні новини Харкова 20.11: снігопад, питання проїзду вирішать на сесії

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

22: 20

Підсумки доби у відеодайджесті

21: 40

Вирішуватимуть питання проїзду у Харкові – у середу буде сесія міськради

Двадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 22 листопада в дистанційному режимі.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. Початок сесії – о 12:00.

У порядку денному – 45 питань і «Різне».

Серед питань сесії – про внесення змін до рішення 14 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.09.2017 № 787/17 «Про затвердження правил користування міським електричним транспортом та впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду».

На сесії депутати реорганізують КП «Міський пологовий будинок № 2 імені М.Х. Гельферіха» і приєднають його до «Міської клінічної багатопрофільної лікарні № 17» Харківської міської ради.

18:34

Знесення дому на Ужвій, 82: кранівника забрали на фронт, коли завершать роботи

Демонтаж першого під’їзду будинку на вулиці Наталії Ужвій, 82 у Харкові поки що негативним чином на другий не вплинув. Станом на сьогодні його збережуть, і люди повернуться до своїх помешкань. Однак усе може змінитись. Зараз добігає кінця найскладніший етап демонтажу. Коли його завершать і як з об’єкта працівників забирають на фронт – у репортажі МГ “Об’єктив”.

15:55

ТрО vs благоустрій. У бюджеті Харкова не знайшли видатків на тероборону

За даними видання «Forbes Ukraine», Харків – серед лідерів за виділенням коштів на благоустрій. При цьому видатки на тероборону, закладені у бюджеті міста, аналітики не змогли знайти.

Дослідники брали лише видатки за статтями «Заходи та роботи з територіальної оборони» та «Інші заходи громадського порядку і безпеки».

Як повідомили у виданні, Харків витратив на благоустрій міста 972 мільйони гривень. У лідерах також Дніпро – понад три мільярди та Львів – понад мільярд гривень.

«У Харкові, Ужгороді та Херсоні видатки на тероборону знайти не вдалося. Хоча Херсон і на благоустрій виділив лише 8 млн грн, що схоже на фінансування самих лише зарплат. Натомість у Харкові на благоустрій заплановано майже 1 млрд», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, на відновлення зруйнованого російськими обстрілами Харкова потрібно близько 9, 5 мільярдів доларів. Таку суму мер міста Ігор Терехов озвучував 6 травня.

14:53

Примусова евакуація дітей з небезпечних населених пунктів Куп’янщини – на фінальній стадії

«Наразі вивезли понад 280 дітей із їх сім’ями. Працюватимемо, поки остання дитина з цього напрямку не буде у безпеці», – повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

13:21

В Ізюмі впала у річку опора пішохідного мосту, який постраждав внаслідок обстрілу РФ

Інцидент стався у другій половині дня 19 листопада, повідомляє місцеве видання «Обрії Ізюмщини». Міст був сильно пошкоджений від обстрілів російських танків у березні торік під час штурму військами РФ правобережної частини Ізюма. Після деокупації міста, комунальні служби полагодили міст, але він все одно залишався в аварійному стані.

Постраждалих внаслідок обвалу немає.

«Місцева влада планує терміново звернутися до експертів з метою обстеження стану пішохідного мосту», – зазначив виданню начальник МВА Валерій Марченко.

Він також додав, що коштів на капітальний ремонт мосту в міському бюджеті не передбачено.

11:59

Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

У регіоні за добу двоє поранених – цивільні чоловіки із села Вільча Чугуївського району. Також армія РФ била двома керованими авіабомбами по селу Подоли в Куп’янському районі. Там обійшлося без постраждалих, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

10:26

Дороги області розчищають 150 одиниць техніки, двори в Харкові – понад 1700 робітників

Комунальники прозвітували про ліквідацію наслідків снігопаду.

“Від вечора неділі до ранку понеділка на дорогах Харківської області працювало майже 150 одиниць дорожньої техніки. На обробку покриття було використано близько 2 тисяч тонн протиожеледних матеріалів. Загалом було розчищено 1800 км доріг загального користування державного значення”, – поінформували на сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області у фейсбуці.

У КП “Харківблагоустрій” повідомили, що в Харкові з 5:00 ранку сніг прибирають 1728 робітників підприємства.

09:20

Сирський повідомив про ситуацію під Куп’янськом

“На Куп’янському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Синьківки, на схід від Петропавлівки та Іванівки. Атаки відбиті нашими воїнами”, – написав вранці 20 листопада в телеграмі командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський.

09:03

Заступник начальника ХОВА отримав “підозру” від окупантів

Заступника начальника Харківської ОВА Романа Семенуху в РФ оголосили “учасником незаконного збройного формування” та “запідозрили” у “скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів”. Скриншот з інформацією про пред’явлену йому росіянами “підозру” Семенуха опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

08:17

Двоє людей поранено на Харківщині за добу – ХОВА

“У с. Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу з РСЗВ зазнали поранення та були госпіталізовані цивільні чоловіки 53-х та 74-х років. В селі пошкоджено приватний житловий будинок”, – повідомив вранці 20 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, під обстрілом за добу було близько 18 населених пунктів області. Вночі – близько 05:20 – ворог ударив по селу Кіндрашівка. Попередньо – без постраждалих.

07:53

Комунальники прибирають сніг у Харкові: перші відеозвіти опублікували о 05:50

“Зараз у всіх парках, скверах, на червоних пішохідних лініях прибирають сніг та розчищають дорогу”, – повідомили в інстаграмі СКП “Харківзеленбуд”.

07:05

Сім атак та авіаудар – ранкове зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу армія РФ завдала авіаудару по Петропавлівці на Харківщині.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, на схід від Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де силами оборони відбито сім атак”, – поінформували в ГШ.

06:58

Ніч без тривог, але з хуртовиною

Ніч із 19 на 20 листопада у Харкові обійшлася без повітряних тривог. Останній відбій пролунав о 20:56. Тоді ж тривогу скасували по всіх областях України. Ніч у країні пройшла без ракетних атак та нальотів “шахедів”.

Натомість – зі снігопадом. У Харкові він розпочався з вечора 19 листопада. Завдяки невеликому морозу сніг не розтанув. З ночі з доріг у місті його прибирають комунальники.