Главные новости Харькова 20.11: снегопад, вопрос проезда на сессии горсовета

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

22: 20

Итоги суток в видеодайджесте

21:40

Будут решать вопросы проезда в Харькове – в среду пройдет сессия горсовета

20-я внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва пройдет 22 ноября в дистанционном режиме.

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов. Начало сессии – в 12:00.

В повестке дня – 45 вопросов и «Разное».

Среди вопросов сессии о внесении изменений в решение 14 сессии Харьковского городского совета 7 созыва от 20.09.2017 № 787/17 «Об утверждении правил пользования городским электрическим транспортом и внедрении автоматизированной системы учета оплаты проезда».

На сессии рассмотрят бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2024 год и программу экономического и социального развития г. Харькова на 2024 год.

На сессии депутаты реорганизуют КП «Городской роддом №2 имени М.Х. Гельфериха» и присоединят его к «Городской клинической многопрофильной больнице №17» Харьковского городского совета.

18:34

Снос дома на Ужвий, 82: крановщика забрали на фронт, когда завершат работы

Демонтаж первого подъезда дома на улице Натальи Ужвий, 82 в Харькове пока негативным образом на второй не повлиял. По состоянию на сегодня его сохранят, и люди вернутся в свое жилье. Однако все может измениться. Сейчас подходит к концу самый сложный этап демонтажа. Когда его завершат и как с объекта работников забирают на фронт — в репортаже МГ «Объектив».

15:55

ТрО vs благоустройство. В бюджете Харькова не нашли расходов на терроборону

По данным издания «Forbes Ukraine», Харьков – среди лидеров по выделению средств на благоустройство. При этом расходы на тероборону, заложенные в бюджете города, аналитики не смогли найти.

Исследователи брали только расходы по статьям «Мероприятия и работы по территориальной обороне» и «Другие меры общественного порядка и безопасности».

Как сообщили в издании, Харьков потратил на благоустройство города 972 миллиона гривен. В лидерах также Днепр – более трех миллиардов и Львов – более миллиарда гривен.

«В Харькове, Ужгороде и Херсоне расходы на тероборону найти не удалось. Хотя Херсон и на благоустройство выделил всего 8 млн грн, что похоже на финансирование одних зарплат. В Харькове на благоустройство запланировано почти 1 млрд», — отметили аналитики.

Напомним, на восстановление разрушенного российскими обстрелами Харькова нужно около 9,5 миллиарда долларов. Такую сумму мэр города Игорь Терехов озвучивал 6 мая.

14:53

Принудительная эвакуация детей из опасных населенных пунктов Купянщины – на финальной стадии

«Сейчас вывезли более 280 детей с их семьями. Будем работать, пока последний ребенок по этому направлению не будет в безопасности», – сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

13:21

В Изюме упала в реку опора пешеходного моста, пострадавшего в результате обстрела РФ

Инцидент произошел во второй половине дня 19 ноября, сообщает местное издание «Обрії Ізюмщини». Мост был сильно поврежден от обстрелов российских танков в марте в прошлом году во время штурма войсками РФ правобережной части Изюма. После деоккупации города коммунальные службы починили мост, но он все равно оставался в аварийном состоянии.

Пострадавших в результате обрушения нет.

«Местные власти планируют срочно обратиться к экспертам с целью обследования состояния пешеходного моста», — отметил изданию начальник МВА Валерий Марченко.

Он также добавил, что средств на капитальный ремонт моста в городском бюджете не предусмотрено.

11:59

Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины за сутки

В регионе за сутки двое раненых — гражданские мужчины из села Вильча Чугуевского района. Также армия РФ била двумя управляемыми авиабомбами по селу Подолы в Купянском районе. Там обошлось без пострадавших, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

10:26

Дороги области расчищают 150 единиц техники, дворы в Харькове — больше 1700 рабочих

Коммунальники отчитались о ликвидации последствий снегопада.

«С вечера воскресенья до утра понедельника на дорогах Харьковской области работало около 150 единиц дорожной техники. На обработку покрытия было использовано около 2000 тонн противогололедных материалов. В общей сложности было расчищено 1800 км дорог общего пользования государственного значения», — проинформировали на странице Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области в facebook.

В КП «Харьковблагоустройство» сообщили, что в Харькове с 5:00 утра снег убирают 1728 рабочих предприятия.

09:20

Сырский сообщил о ситуации под Купянском

«На Купянском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки. Атаки отражены нашими воинами», — написал утром 20 ноября в telegram командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

09:03

Замначальника ХОВА получил «подозрение» от оккупантов

Заместителя начальника Харьковской ОВА Романа Семенуху в РФ объявили «участником незаконного вооруженного формирования» и «заподозрили» в «совершении тяжких и особо тяжких преступлений». Скриншот с информацией о предъявленном ему россиянами «подозрении» Семенуха опубликовал на своей странице в facebook.

08:17

Два человека ранены на Харьковщине за сутки

«В с. Вильча Чугуевского района в результате обстрела из РСЗО получили ранения и были госпитализированы гражданские мужчины 53-х и 74-х годов. В селе поврежден частный жилой дом», — сообщил утром 20 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его информации, под обстрелами за сутки было около 18 населенных пунктов области. Ночью — около 05:20 — враг ударил по селу Кондрашовка. Предварительно — без пострадавших.

07:53

Коммунальщики убирают снег в Харькове: первые видеоотчеты опубликовали в 05:50

«Сейчас во всех парках, скверах, на красных пешеходных линиях убирают снег и расчищают дорогу», — сообщили в Instagram СКП «Харьковзеленстрой».

07:05

Семь атак и авиаудар — утренняя сводка Генштаба

Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки армия РФ нанесла авиаудар по Петропавловке на Харьковщине.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где силами обороны отбито 7 атак», — проинформировали в ГШ.

06:58

Ночь без тревог, но с метелью

Ночь с 19 на 20 ноября в Харькове обошлась без воздушных тревог. Крайний отбой прозвучал в 20:56. Тогда же тревогу отменили по всем областям Украины. Ночь в стране прошла без ракетных атак и налетов «шахедов».

Зато — со снегопадом. В Харькове он начался с вечера 19 ноября. Благодаря небольшому морозу снег не растаял. С ночи с дорог в городе его убирают коммунальщики.