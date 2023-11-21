Один із тролейбусів не курсуватиме сьогодні в Харкові через аварію

Тролейбус №24 не курсуватиме з 20:00 і до завершення руху 21 листопада через аварійний ремонт контактної мережі.

Рух тролейбусів буде припинено проспектом Ювілейним, на ділянці від вулиці Гвардійців-Широнінців до розворотного кола “602-й мікрорайон”, повідомляють у Харківській міськраді.

На маршрут замість тролейбуса №24 виведуть автобус. Він курсуватиме від станції метро “Академіка Барабашова” до проспекту Ювілейного (602 мікрорайон).

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