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Один із тролейбусів не курсуватиме сьогодні в Харкові через аварію

Суспільство 18:06   21.11.2023
Олена Нагорна
Один із тролейбусів не курсуватиме сьогодні в Харкові через аварію

Тролейбус №24 не курсуватиме з 20:00 і до завершення руху 21 листопада через аварійний ремонт контактної мережі.

Рух тролейбусів буде припинено проспектом Ювілейним, на ділянці від вулиці Гвардійців-Широнінців до розворотного кола “602-й мікрорайон”, повідомляють у Харківській міськраді.

На маршрут замість тролейбуса №24 виведуть автобус. Він курсуватиме від станції метро “Академіка Барабашова” до проспекту Ювілейного (602 мікрорайон).

Читайте також: Питання проїзду в транспорті Харкова вирішать у середу на сесії міськради

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 18:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбус №24 не курсуватиме з 20:00 і до завершення руху 21 листопада через аварійний ремонт контактної мережі.".