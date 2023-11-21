Один из троллейбусов не будет курсировать сегодня в Харькове из-за аварии
Троллейбус №24 не будет курсировать с 20:00 и до завершения движения 21 ноября в связи с аварийным ремонтом контактной сети.
Движение троллейбусов будет прекращено по проспекту Юбилейному, на участке от улицы Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «602-й микрорайон», сообщают в Харьковском горсовете.
На маршрут вместо троллейбуса №24 выведут автобус. Он будет курсировать от станции метро «Академика Барабашова» до проспекта Юбилейного (602-й микрорайон).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, маршрут, троллейбус, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 18:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбус №24 не будет курсировать с 20:00 и до завершения движения 21 ноября в связи с аварийным ремонтом контактной сети.".