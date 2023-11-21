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Один из троллейбусов не будет курсировать сегодня в Харькове из-за аварии

Общество 18:06   21.11.2023
Елена Нагорная
Один из троллейбусов не будет курсировать сегодня в Харькове из-за аварии

Троллейбус №24 не будет курсировать с 20:00 и до завершения движения 21 ноября в связи с аварийным ремонтом контактной сети.

Движение троллейбусов будет прекращено по проспекту Юбилейному, на участке от улицы Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «602-й микрорайон», сообщают в Харьковском горсовете.

На маршрут вместо троллейбуса №24 выведут автобус. Он будет курсировать от станции метро «Академика Барабашова» до проспекта Юбилейного (602-й микрорайон).

Читайте также: Вопросы проезда в электротранспорте Харькова решат в среду на сессии горсовета

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 18:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Троллейбус №24 не будет курсировать с 20:00 и до завершения движения 21 ноября в связи с аварийным ремонтом контактной сети.".