Терехов запропонував депутатам об’єднатися у «Незламні»: що це означає

Під час позачергової сесії Харківської міськради, 22 листопада, мер Ігор Терехов запропонував усім депутатам, незалежно від партійної приналежності приєднатися до нового депутатського обʼєднання «Незламні».

«Адже, як показала війна, тільки разом нам під силу змінити майбутнє міста і відновити Харків. Тільки від ступеня нашої згуртованості залежить щасливе життя кожного мешканця. Тільки незламним монолітом ми здобудемо перемогу і повернемо наших людей додому!», – написав мер у телеграм.