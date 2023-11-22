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Терехов предложил депутатам объединиться в «Незламні»: что это значит

Общество 15:57   22.11.2023
Виктория Яковенко
Терехов предложил депутатам объединиться в «Незламні»: что это значит

Во время внеочередной сессии Харьковского горсовета, 22 ноября, мэр Игорь Терехов предложил всем депутатам независимо от партийной принадлежности присоединиться к новому депутатскому объединению «Незламні».

«Ведь, как показала война, только вместе нам по силам изменить будущее города и восстановить Харьков. Только от степени нашей сплоченности зависит счастливая жизнь каждого жителя. Только несгибаемым монолитом мы одержим победу и вернем наших людей домой!», — написал мэр в Telegram.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 15:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время внеочередной сессии Харьковского горсовета, 22 ноября, мэр Игорь Терехов предложил всем депутатам независимо от партийной принадлежности присоединиться к новому депутатскому объединению «Незламні».".