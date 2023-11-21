Было странно видеть, что Харьков ничем не помог ВСУ — Терехов о статье Forbes

За время полномасштабной войны из бюджета Харькова ВСУ перечислили 906 миллионов гривен, из них в этом году — 474 миллиона, привел уточненные данные в эфире национального телемарафона мэр Игорь Терехов. В 2024-м, по его словам, защитникам продолжат помогать. Однако сумму городской голова не назвал.

«Вчера Forbes опубликовал данные. Для меня было, как и для многих харьковчан, странно видеть, что Харьков, по данным Forbes, ничем не помог нашим славным военным. Но потом они исправились, и был мой комментарий. Я хочу сказать, что город Харьков во времена войны перечислил ВСУ 906 миллионов гривен. И только в прошлом году было перечислено 432 миллиона. На сегодня перечислено 474 миллиона гривен», — отметил Терехов.

По его словам, город продолжит поддерживать ВСУ «несмотря на то, что очень много нужно всего сделать и восстановить».

«Прежде всего — поддерживать Вооруженные силы… Мы договорились с нашими военными, что мы не делаем из этого пиара. Мы перечисляем средства на военные бригады и части, а они уже по своему усмотрению их используют», — сказал мэр.

Терехов напомнил, что 22 ноября на сессии городского совета будут рассматривать проект бюджета Харькова на 2024 год.

«Мы сегодня в бюджете предусмотрели средства на следующий год для помощи детям, которые остались без родителей. То, что касается наших воинов, которые погибли, к сожалению. И мы будем поддерживать каждый месяц этих детей до совершеннолетия. Кроме этого, очень много проектов у нас есть», — добавил Терехов.

Относительно передачи военного НДФЛ из местных бюджетов в государственный, городской голова сказал: «Действительно, изъятие НДФЛ — это определенный вызов, но нам нужно понимать, что сегодня мы должны сконцентрировать бюджет страны, чтобы получить такую долгожданную победу. Конечно, будет трудно, но нужно делать все возможное, чтобы победить в этой ужасной войне».

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал статью издания Forbes Ukraine, где Харьков – среди лидеров по выделению средств на благоустройство, а расходы на тероборону, заложенные в бюджете города, аналитики не обнаружили. Городской голова опроверг, что Харьков не помогает финансово теробороне и ВСУ. Поддержали Харьков и местные власти, и бойцы 92-й ОШБр. Терехов сообщал, что за время полномасштабной войны из бюджета Харькова различным подразделениям ВСУ перечислили 825 миллионов гривен, из них 474 миллиона – в этом году.