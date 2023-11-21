Було дивно бачити, що Харків нічим не допоміг ЗСУ – Терехов про статтю Forbes

За час повномасштабної війни з бюджету Харкова ЗСУ перерахували 906 мільйонів гривень, із них цьогоріч – 474 мільйони, навів уточнені дані в етері національного телемарафону мер Ігор Терехов. У 2024-му, за його словами, захисникам продовжать допомагати. Проте суму міський голова не назвав.

“Учора Forbes опублікував дані. Для мене було, як і для багатьох харків’ян, дивно бачити, що Харків, за даними Forbes, нічим не допоміг нашим славетним військовим. Але потім вони виправились, і був мій коментар. Я хочу сказати, що місто Харків в часи війни перерахувало ЗСУ 906 мільйонів гривень. І тільки у минулому році було перераховано 432 мільйони. На сьогодні перераховано 474 мільйони гривень”, – зазначив Терехов.

За його словами, місто продовжить підтримувати ЗСУ “попри те, що дуже багато потрібно всього зробити та відновити”.

“Але перш за все – підтримувати Збройні сили… Ми домовились з нашими військовими, що ми не робимо з цього піару. Ми перераховуємо кошти на військові бригади та частини, а вони вже на свій розсуд їх використовують”, – сказав мер.

Терехов нагадав, що 22 листопада на сесії міської ради розглядатимуть проєкт бюджету Харкова на 2024 рік.

“Ми сьогодні у бюджеті передбачили кошти на наступний рік для допомоги дітям, які залишилися без батьків. Те, що стосується наших воїнів, які загинули, на жаль. І ми будемо підтримувати кожного місяця цих дітей до повноліття. Крім цього, дуже багато проєктів у нас є”, – додав Терехов.

Щодо передачі військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного, міський голова сказав: “Дійсно, вилучення ПДФО – це певний виклик, але нам потрібно розуміти, що сьогодні ми повинні сконцентрувати бюджет країни, щоби здобути таку довгоочікувану перемогу. Звісно, буде важко, але потрібно робити все можливе, щоб перемогти у цій жахливій війні”.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов прокоментував статтю видання Forbes Ukraine, в якій Харків – серед лідерів із виділення коштів на благоустрій, а витрати на тероборону, закладені у бюджеті міста, аналітики не виявили. Міський голова спростував, що Харків не допомагає фінансово теробороні та ЗСУ. Підтримали Харків і місцева влада, і бійці 92-ї ОШБр. Терехов повідомляв, що за час повномасштабної війни з бюджету Харкова різним підрозділам ЗСУ перерахували 825 мільйонів гривень, з них 474 мільйони – цього року.