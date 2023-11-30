Жителям Салтівки повернули світло після аварії

Енергетики заживили будинки Салтівського району в Харкові, які були знеструмлені внаслідок аварійної ситуації в електромережі.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго» об 11:06.

Наразі усі споживачі – зі світлом, зазначили енергетики.

Нагадаємо, вранці 30 листопада Харківобленерго повідомляло, що фахівці усувають аварію в Салтівському районі.