Live
  • Чт 30.11.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.38
  • EUR 39.96

Жителям Салтівки повернули світло після аварії

Суспільство 11:11   30.11.2023
Вікторія Яковенко
Жителям Салтівки повернули світло після аварії

Енергетики заживили будинки Салтівського району в Харкові, які були знеструмлені внаслідок аварійної ситуації в електромережі.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго» об 11:06.

Наразі усі споживачі – зі світлом, зазначили енергетики.

Нагадаємо, вранці 30 листопада Харківобленерго повідомляло, що фахівці усувають аварію в Салтівському районі.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові підліток угнав електромобіль: його піймали копи
У Харкові підліток угнав електромобіль: його піймали копи
30.11.2023, 12:18
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
29.11.2023, 11:12
Харків’янин у інстаграмі “продавав” неіснуючі товари
Харків’янин у інстаграмі “продавав” неіснуючі товари
30.11.2023, 09:34
Пухнастий побратим воїнів постраждав через обстріл на Куп’янському напрямку
Пухнастий побратим воїнів постраждав через обстріл на Куп’янському напрямку
30.11.2023, 11:49
Робота в Харкові: вакансії з зарплатою до 30 тисяч гривень
Робота в Харкові: вакансії з зарплатою до 30 тисяч гривень
30.11.2023, 10:57
Жителям Салтівки повернули світло після аварії
Жителям Салтівки повернули світло після аварії
30.11.2023, 11:11

Новини за темою:

09:09
У Харкові зникло світло в одному з районів: інформація обленерго
16:59
Один помер, троє в реанімації. Кривава ДТП сталася на Харківщині
13:27
Водій збив двох військових і залишив помирати на узбіччі в Харківській області
12:16
Смертельна ДТП на Харківщині: водій «ГАЗелі» збив пішохода
22:49
Одна людина загинула, 18 постраждали. Авто врізалося в автобус на Харківщині

Ви читали новину: «Жителям Салтівки повернули світло після аварії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 11:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики заживили будинки Салтівського району в Харкові, які були знеструмлені внаслідок аварійної ситуації в електромережі.".