Жителям Салтівки повернули світло після аварії
Енергетики заживили будинки Салтівського району в Харкові, які були знеструмлені внаслідок аварійної ситуації в електромережі.
Про це повідомили в АТ «Харківобленерго» об 11:06.
Наразі усі споживачі – зі світлом, зазначили енергетики.
Нагадаємо, вранці 30 листопада Харківобленерго повідомляло, що фахівці усувають аварію в Салтівському районі.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авария, вернули, жители, салтовка, свет, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Жителям Салтівки повернули світло після аварії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 11:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики заживили будинки Салтівського району в Харкові, які були знеструмлені внаслідок аварійної ситуації в електромережі.".