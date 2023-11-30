Жителям Салтовки вернули свет после аварии

Энергетики запитали дома Салтовского района в Харькове, которые были обесточены в результате аварийной ситуации в электросети.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго» в 11:06.

Сейчас все потребители – со светом, отметили энергетики.

Напомним, утром 30 ноября Харьковоблэнерго сообщало, что специалисты устраняют аварию в Салтовском районе.