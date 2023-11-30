Жителям Салтовки вернули свет после аварии
Энергетики запитали дома Салтовского района в Харькове, которые были обесточены в результате аварийной ситуации в электросети.
Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго» в 11:06.
Сейчас все потребители – со светом, отметили энергетики.
Напомним, утром 30 ноября Харьковоблэнерго сообщало, что специалисты устраняют аварию в Салтовском районе.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, вернули, жители, салтовка, свет, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Жителям Салтовки вернули свет после аварии»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 11:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики запитали дома Салтовского района в Харькове, которые были обесточены в результате аварийной ситуации в электросети.".