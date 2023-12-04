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«Ми зменшуємо кількість очей у небі, так само і РФ»: ситуація під Куп’янськом

Суспільство 14:09   04.12.2023
Вікторія Яковенко
«Ми зменшуємо кількість очей у небі, так само і РФ»: ситуація під Куп’янськом

Які корективи вносить настання холодів на Куп’янському напрямку, розповіла в етері намцрафону речниця 19-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига.

«Це все, скажімо так, зменшує ефективність аеророзвідки. Хоча хлопці знаходять можливість працювати далі. Те, що погода впливає на нас, ми ж цілком розуміємо, що вона так само впливає і на противника. Тобто, зменшуємо ми кількість «очей» в небі, так само і противник. Це грає нам в певному ступені на руку. Те, що морози приходять, так, були морози вже мінус 10 на Харківщині. Так, звісно, це вносить певні корективи і в самопочуття людей, і в настрій. Але це ж не звільняє нас від наших обов’язків», – зазначила Замрига.

Вона також розповіла, що останнім часом тактика ворога на Куп’янському напрямку змінилася. За її словами, два місяці тому противник атакував виключно живою силою. Тепер армія РФ більше застосовує важку техніку. Зокрема, танки і БМП.

«Ефективно працює наша аеророзвідка, виявляє техніку, яка наближається. Працюють FPV-дрони, артилерія. Таким чином стримуємо і відбиваємо атаки ворога. За останній місяць понад 40 одиниць техніки ворожої вражено. Кілька сотень маємо живої сили противника, яка була знищена», – додала Замрига.

Також у ЗСУ зазначили, що кілька тижнів ворогу доводиться застосовувати свої резерви.

«Я б не сказала, що це воюють геть непрофесіонали. Недооцінювати ворога – це дуже небезпечна справа. Маємо підтверджену інформацію, що дуже багато військовослужбовців противника – це ті люди, які були нещодавно в місцях позбавлення волі і в 20 числах жовтня підписали контракти», – повідомила військова.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 14:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Які корективи вносить настання холодів на Куп’янському напрямку, розповіла в етері намцрафону речниця 19-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига.".