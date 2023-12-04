«Мы уменьшаем количество «глаз» в небе, так же и РФ»: ситуация под Купянском

Какие коррективы вносит наступление холодов на Купянском направлении, рассказала в эфире намцрафона пресс-секретарь 19-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрига.

«Это все, скажем так, уменьшает эффективность аэроразведки. Хотя ребята находят возможность работать дальше. То, что погода влияет на нас, мы вполне понимаем, что она так же влияет и на противника. То есть, уменьшаем мы количество «глаз» в небе, так же и противник. Это играет нам в определенной степени на руку. То, что морозы приходят, да, были морозы уже минус 10 в Харьковской области. Да, конечно, это вносит определенные коррективы и в самочувствие людей, и в настроение. Но это не освобождает нас от наших обязанностей», — отметила Замрига.

Она также рассказала, что в последнее время тактика противника на Купянском направлении изменилась. По ее словам, два месяца назад враг атаковал исключительно живой силой. Теперь армия РФ больше применяет тяжелую технику. В частности, танки и БМП.

«Эффективно работает наша аэроразведка, обнаруживает приближающуюся технику. Работают FPV-дроны, артиллерия. Таким образом, сдерживаем и отбиваем атаки врага. За последний месяц более 40 единиц техники вражеской были поражены. Несколько сотен живой силы противника было уничтожено», — добавила Замрига.

Также в ВСУ отметили, что несколько недель врагу приходится использовать свои резервы.

«Я бы не сказала, что это воюют непрофессионалы. Недооценивать врага – это очень опасное дело. Есть подтвержденная информация, что очень много военнослужащих противника – это те люди, которые были недавно в местах лишения свободы и в 20 числах октября подписали контракты», — сообщила военная.